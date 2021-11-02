Oqylyq.kz в числе победителей конкурса на финасирование IT-стартапов от Astana Hub

27-29 октября в Нур-Султане прошел третий международный форум по цифровизации Digital Bridge, который собрал вместе представителей казахстанского и международного IT-сообщества. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и международный технопарк IT–стартапов Astana Hub.

В первый день мероприятия принял участие Глава Государства Касым-Жомарт Токаев, руководящий состав Администрации Президента, Премьер-министр Аскар Мамин, члены Правительства и руководители государственных органов.

В ходе посещения Президенту презентовали аллею стартапов и рассказали о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub. Затем под председательством Главы государства состоялось заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации.

На форуме IT-стартапы получили более $250 тыс. на развитие проектов. На площадке Digital Bridge проводился в третий раз Astana Hub Battle, где IT-стартапы в течение двух дней боролись за денежные призы. Компании получили денежные чеки на развитие своего IT-продукта на сумму $10 000 (1 место), $5 000 (2 место), $ 3 000 (3 место).

На форуме озвучили также победителей конкурса на финасирование IT-стартапов в рамках программы Seed Money. Пять стартапов получили чеки на 20 млн тенге. В церемонии награждения участвовали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, а также генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев. Помимо денежных средств, победителям предоставляется бесплатное рабочее пространство и доступ в коворкинг-зону, налоговые льготы, консультации экспертов, обучение и PR поддержка.

Одним из победителей Seed Money стал стартап Oqylyq.kz. Oqylyq.kz – это система дистанционного обучения и автоматизированного прокторинга. Компания начала свою деятельность в 2018 году, но громко заявила о себе только в 2020 в связи с переходом учебных организаций в онлайн-формат и возросшим спросом на инструменты дистанционного обучения. На сегодня в системе зарегистрировано более 100 тыс пользователей и проведено около 500 тыс. онлайн-экзаменов и тестирований. Компания обслуживает более 20 ведущих учебных организаций и планирует в следующем году предложить свое решение на рынке других стран под брендом exam.ru.