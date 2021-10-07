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07.10.2021

Опубликован список компаний с признаками финпирамиды

Опубликован список компаний с признаками финпирамиды

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе финрегулятора.

В список включена 121 компания, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), у которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности.

«Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью таких компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности», – пояснил финрегулятор.

Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке через:

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