ОПЕК+ готовится к увеличению сокращений добычи нефти

В четверг ОПЕК и ее союзники во главе с Россией приблизятся к тому, чтобы договориться об одном из самых глубоких сокращений добычи нефти в этом десятилетии, чтобы поддержать цены на нефть и предотвратить перенасыщение, заявили источники из ОПЕК.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) встречается в четверг в Вене с Россией и другими странами, входящими в ОПЕК+.

Текущие сокращения истекают в марте, и делегаты ОПЕК + заявили, что новая сделка может быть продлена до июня или до конца 2020 года.

ОПЕК + ограничивает поставки с 2017 года, чтобы противостоять бурному росту производства в Соединенных Штатах, которые стали крупнейшим в мире производителем.

В следующем году рост производства в Соединенных Штатах и других странах, не входящих в ОПЕК, таких как Бразилия и Норвегия, угрожает усугубить ситуацию.

Действия ОПЕК в прошлом вызвали гнев президента США Дональда Трампа, который неоднократно требовал от де-факто лидера ОПЕК Саудовской Аравии снизить цены на нефть, если он хочет, чтобы Вашингтон оказал Эр-Рияду военную поддержку против главного противника Ирана.

В последние несколько месяцев Трамп мало что говорил об ОПЕК, но это может измениться позже в 2020 году, если цены на нефть и бензин вырастут.

Продолжающийся торговый спор Вашингтона с Пекином также омрачил перспективы экономического и, следовательно, спроса на нефть на 2020 год.

Ирак, второй по величине производитель ОПЕК, заявил во вторник, что де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия поддерживает сокращение на 1,6 миллиона баррелей в сутки, или 1,6% мирового спроса.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман сказал, что он «чувствует себя хорошо» на встречах на этой неделе, но отказался комментировать политические вопросы в Вене.

Министр энергетики России Александр Новак заявил принцу Абдулазизу в четверг, что российско-саудовское сотрудничество в области энергетики должно продолжаться, сообщает его министерство.

Министр нефти Ирана Биджан Зангене, который освобожден от сокращений, заявил, что поддержит более глубокое сокращение, если это будет согласовано с другими производителями.