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В среду, в 11:10

ООН выделит $45 млн на оказание помощи системе здравоохранения Афганистана

ООН выделит $45 млн на оказание помощи системе здравоохранения Афганистана

УКГВ ООН выделит на оказание гуманитарной помощи Афганистану $45 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации всемирной организации.

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН выделит на оказание гуманитарной помощи Афганистану $45 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации всемирной организации. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

"Я выделю $45 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для помощи с целью предотвращения краха системы здравоохранения Афганистана. В стране заканчиваются лекарства, медицинские предметы, топливо. Ключевым работникам сферы здравоохранения не платят", - отмечается в заявлении, распространенном информационной службой УКГВ. Гриффитс предупредил, что коллапс системы здравоохранения в Афганистане будет иметь катастрофические последствия.

Как указывается в сообщении, средства сначала будут направлены Всемирной организации здравоохранения и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), откуда через международные и национальные неправительственные организации пойдут на поддержание работы больниц Афганистана до конца этого года.

13 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш в обращении к участникам донорской конференции в Женеве сообщил, что Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН направит 20 млн долларов на поддержку гуманитарных операций в Афганистане. Целью конференции было собрать $606 млн для оказания поддержки нуждающимся жителям республики в следующие четыре месяца, однако итоговая сумма, которую страны мира обещали предоставить для гуманитарной помощи Афганистану, должна составить около $1,2 млрд.

Фото: aif.ru

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