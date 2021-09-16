В прошлый четверг, в 5:36
Онлайн-фоторедактор Canva привлёк $200 млн при оценке в $40 млрд
Компания направит средства на расширение штата сотрудников и разработку редактора сайтов.
Компания направит средства на расширение штата сотрудников и разработку редактора сайтов.
- Раунд возглавила компания T. Rowe Price, также в нём участвовали новые и существующие инвесторы, среди которых были Франклин Темплтон, Sequoia Capital Global Equities, Bessemer Venture Partners и другие, TechCrunch.
- По данным издания, получив инвестиции, Canva закрепила свою позицию одной из самых ценных частных компаний-разработчиков программного обеспечения.
- Полученные средства компания направит на расширение штата сотрудников и разработку дизайна сайтов. Также Canva работает над видеоредактором.
- Сервис предлагает готовые шаблоны, изображения и видео для создания дизайна. Он был запущен в 2013 году как бесплатная платформа для создания продуктов графического дизайна, но со временем появились платные услуги.
- Сейчас у Canva более 60 млн активных пользователей в месяц в 190 странах, из которых почти 500 тысяч пользуются платной версией. Среди корпоративных клиентов сервиса есть Salesforce, Marriott International, PayPal и American Airlines. К концу 2021 года компания планирует получить больше $1 млрд выручки.
- В апреле Canva привлекла $71 млн и была оценена инвесторами на $15 млрд.