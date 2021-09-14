Omdia: выручка рынка облачного гейминга достигнет $4 млрд к концу года. Это на 188% больше, чем в 2020 году

Аналитики Omdia поделились прогнозом относительно рынка облачных игр. По их подсчетам, за 2021 год геймеры потратят на такие проекты $4 млрд. Для сравнения: в прошлом году выручка рынка была гораздо скромнее — $2,12 млрд.

Стремительный рост дохода рынка аналитики связывают с появлением на PC подписки Xbox Game Pass Ultimate. Напомним, в сентябре 2020-го Microsoft сделала облачный сервис Xbox Cloud Gaming частью этой подписки.

Xbox Game Pass Ultimate, а также PlayStation Now и другие похожие сервисы принесут большую часть выручки — $3,8 млрд. Причем 70% от их заработка придется на продажи самих подписок, а за остальное будут отвечать микротранзакции в играх и разовые покупки.

В 2025 году выручка рынка облачного гейминга вырастет уже до $12,1 млрд. К этому времени немного укрепятся сервисы для облачного гейминга на PC, такие как GeForce Now от NVIDIA. Они вырастут на два процентных пункта и заработают за год $0,9 млрд (в 2021 году их выручка должна составить только $0,2 млрд).

Фото: shazoo.ru