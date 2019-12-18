"Олимп" обязали выплатить еще 145 млрд тенге после налоговой проверки

Прокуратура южной столицы сообщила о завершении проверки в отношении букмекерских контор "Олимпа": в общей сложности компания должна уплатить налоги на сумму 145 млрд тенге.

Как сообщил надзорный орган, департамент государственных доходов проверял деятельность компании несколько месяцев. В результате были также затронуты вопросы о налогообложении игорного бизнеса в целом, сообщается на сайте госоргана.

В итоге, результаты проверки таковы, что ТОО «Букмекерская контора «Олимп.kz» с учетом всех штрафов и пени должно выплатить 62 млрд тенге, тогда как ТОО «Alpha-bet», которое работает под этим же товарным знаком, обязали выплатить 83 млрд.