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В прошлый четверг, в 6:33

Олег Смоляков назначен первым заместителем Абылкасымовой

Олег Смоляков назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

- Смоляков Олег Александрович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.

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