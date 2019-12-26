Олег Смоляков назначен первым заместителем Абылкасымовой
Олег Смоляков назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Олег Смоляков назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
- Смоляков Олег Александрович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.
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