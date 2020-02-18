Около 800 млрд тг частных инвестиций будет привлечено на развитие геологоразведки в РК до 2025 года

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен проект Концепции Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы.

Концепцию представил министр экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев, с докладами об актуальности вопроса и подходах к развитию геологоразведки в РК выступили президент казахстанского общества нефтяников-геологов Б. Куандыков, генеральный менеджер по коммерческим вопросам компании «Шелл Казахстан» Э. Мерфи, генеральный директор «Казахмыс Барлау» Г. Нуржанов, акимы Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов, Карагандинской области – Ж. Касымбек, председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» А. Есимов, заместитель Премьер-Министра РК Р. Скляр.

Разрабатываемая Госпрограмма геологоразведки на 2021-2025 годы будет направлена на обеспечение геологической изученности территории Казахстана, восполнение минерально-сырьевой базы (прирост запасов полезных ископаемых), научное-исследовательское обеспечение геологического изучения недр, автоматизацию и цифровизацию, развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение геологической отрасли, а также обеспечение социально-экономического благополучия населения страны.

На реализацию Госпрограммы предполагается выделение из государственного бюджета около 200 млрд тг, а также привлечение порядка 800 млрд тг частных инвестиций.

Исполнение Госпрограммы позволит повысить геологическое доизучение площадей с 94,5% до 100%, глубинное, геолого-минерагеническое картирование – с 25,8% до 37%, выявить порядка 50 перспективных площадей твердых полезных ископаемых, увеличить охват геологической изученности осадочных бассейнов: освоенных – до 60%, малоизученных – до 10%.

Ожидается прирост прогнозных ресурсов, в т.ч. золота – 200 тонн, меди – 5 млн тонн, полиметаллов – 5 млн тонн, урана – 50 тыс. тонн, углеводородов – 700 млн тонн. Численность работников геолого-разведочной сферы увеличится с 190 тыс. до 250 тыс. чел.

«Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил задачу по повышению эффективности традиционных добывающих отраслей экономики и выводу Казахстана на мировой рынок геологоразведки. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил Правительству разработать государственную программу геологоразведки. Нефтегазовый и горнометаллургический сектора необходимо обеспечить устойчивой сырьевой базой. Существующие месторождения постепенно истощаются. При этом в настоящее время изученность территории Казахстана составляет немногим более 25%», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что эффективная реализация Государственной программы геологоразведки позволит привлечь на 1 вложенный тенге дополнительные частные инвестиции до 4 тенге. Восполнение минерально-сырьевой базы страны, в частности, вблизи моногородов, положительно отразится на экономике, станет реальной основой для развития отраслей промышленности.

«При открытии месторождений будут созданы новые производственные комплексы, что позволит привлечь до 6 трлн тг инвестиций и создать дополнительно порядка 20 тысяч рабочих мест», — подчеркнул А. Мамин.

Премьер-Министр отметил необходимость применения при проведении геологоразведочных работ новых методов геофизических исследований и дистанционного зондирования Земли.

Глава Правительства поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов в срок до 31 мая т.г. обеспечить внесение проекта Госпрограммы в Правительство.