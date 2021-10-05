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05.10.2021

Около 3 тыс. кабинетов робототехники открылись в казахстанских школах

Около 3 тыс. кабинетов робототехники открылись в казахстанских школах

Около трех тысяч кабинетов робототехники открылись в казахстанских школах. В них проводятся специальные кружки для учащихся, которым интересно данное направление.

Около трех тысяч кабинетов робототехники открылись в казахстанских школах. В них проводятся специальные кружки для учащихся, которым интересно данное направление. Все кабинеты оснащены необходимым компьютерным оборудованием, а также образовательными наборами и учебными пособиями, сообщили во вторник в пресс-службе МОН РК.

Отметим, что профильным министерством проведена работа и по усилению знаний педагогов в сфере робототехники. За последние два года курсы по робототехнике прошли около двух тысяч учителей.

«Робототехника  –  это создание роботов при помощи специальных конструкторов. Каждый школьник может прийти в специально оборудованный кабинет и не просто послушать учителя, а самостоятельно собрать робота. Учителя знакомят детей с азами механики и развивают их практические навыки.  Дети с интересом вовлекаются в процесс и учатся самостоятельно создавать свои проекты. Конструирование развивает ответственность, дисциплину, воображение и внимательность. Кроме того,  робототехника расширяет знания детей в области физики, математики и информационных технологий»,  –   отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Алмас Сарбозов – учитель информатики малокомплектной сельской школы поселка Амантогай в Костанайской области. Два года назад он открыл кружок робототехники для сельских школьников. И если поначалу кружок вызывал интерес у 3-4 детей, то теперь его посещают около 30 детей различного возраста.

«Я хотел принести свою пользу детям и решил открыть кружок по робототехнике. В школе оборудовали кабинет, и сейчас наши ученики  уже участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места. Во время пандемии наши ребята изобрели умный санитайзер. Ученики сами разработали программу и собрали конструкцию. Антисептик автоматически срабатывает при приближении к нему человека. Надеюсь, в скором времени наши учащиеся будут представлять страну и демонстрировать свои разработки на международных соревнованиях», –  поделился руководитель кружка по робототехнике Алмас Сарбозов.

Сельские школьники хотят оправдать доверие наставника и планируют получить образование в колледжах и вузах и впоследствии  стать профессиональными инженерами-робототехниками.

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