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24.kz
12.12.2019

Обязательное медицинское страхование введут в Азербайджане

В Азербайджане со следующего года начинает действовать проект обязательного медицинского страхования. Лечение по такой схеме поэтапно охватит все регионы страны.

Со временем пакет медицинских услуг намерены расширить. Три года система обязательного медстрахования в трех городах республики действовала в пилотном режиме. А с января следующего года для населения она станет обязательной. В связи с этим парламент внес изменения в соответствующий закон, который определит количество услуг, выплат и другие условия.

Суммы на медстраховку будут удерживать с заработной платы. Те, кто трудится в государственном и нефтяном секторе, будут платить 2 процента, все остальные - 1 процент.

Оказывать услуги будут свыше 3 тысяч государственных медучреждений по всей стране. Население получит амбулаторное и стационарное лечение, а также скорую медицинскую помощь. Участники медстрахования смогут также рассчитывать на бесплатные операции. Но вот лечение диабета и онкологических заболеваний не входят в этот пакет. Планируется, что со временем количество медицинских услуг будет увеличено.

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