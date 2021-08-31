Общий размер начисленного инвестиционного дохода ЕНПФ за 7 месяцев превысил 821,5 млрд тенге

Как сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 августа 2021 года в результате инвестиционной деятельности общий размер начисленного инвестиционного дохода за период с 01.01.2021г. по 31.07.2021г. превысил 821,5 млрд тенге. В том числе размер начисленного инвестиционного дохода, заработанного с начала 2021 года Национальным Банком Республики Казахстан как доверительным управляющим, составил 821,40 млрд тенге.

Структура инвестиционного дохода, а также подробная информация об инвестировании пенсионных активов Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП), обзоры инвестиционной деятельности по состоянию на 1 августа 2021 года размещены на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность».

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

На 1 августа 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 12 811,56 млрд тенге.

В рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, основные направления инвестирования представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 4 966,95 млрд. тенге (38,77% от всего портфеля). С начала года доля ГЦБ в портфеле уменьшилась более чем на 12%. Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,1% годовых, в долларах США – 4,2% годовых.

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 749,38 млрд тенге (13,65%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5 % годовых.

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1 193,86 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 9,32%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,2% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 069,10 млрд тенге (8,34%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.

- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 1 239,35 млрд тенге (9,67% от портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 51,78%.

Инвестиции в национальной валюте составляют 68,2% портфеля, в долларах США – 31,74%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 517,44 млрд тенге;

- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 48,65 млрд тенге;

- доходы от переоценки иностранной валюты 22,59 млрд тенге;

- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 104,95 млрд тенге;

- прочие доходы составили 127,77 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 821,4 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 6,48% при инфляции 5,30%.