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Сегодня, в 3:50

Общий кредитный портфель Казахстана составил 25 триллионов тенге

Такую цифру озвучили представители «Первого кредитного бюро» на FCB Media Day. 

25 трлн тенге - это совокупный портфель физических и юридических лиц. 74% или 17.6 трлн тенге составляет портфель бизнес-кредитов; 7.4 трлн или 26% составляют розничные кредиты. При этом в общем портфеле 80%, или более 20 трлн составляет портфель банков второго уровня (БВУ).

Воронка кредитной активности населения Казахстана в целом выглядит таким образом (все данные предоставлены на начало 2020 года).

  • Экономически активное население: 9.23 млн.
  • Количество открытых кредитных контрактов: 53.6 млн.
  • Количество действующих кредитных контрактов: 14.4 млн.
  • Количество заемщиков с открытыми (действующими) кредитами: 7.46 млн.
  • Количество заемщиков всего (в том числе с открытыми и закрытыми контрактами): 9.36 (в том числе умершие)
  • Население, не охваченное кредитами: 1.77 млн, или 19% от экономически активного населения.
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