Общий кредитный портфель Казахстана составил 25 триллионов тенге
25 трлн тенге - это совокупный портфель физических и юридических лиц.
Такую цифру озвучили представители «Первого кредитного бюро» на FCB Media Day.
25 трлн тенге - это совокупный портфель физических и юридических лиц. 74% или 17.6 трлн тенге составляет портфель бизнес-кредитов; 7.4 трлн или 26% составляют розничные кредиты. При этом в общем портфеле 80%, или более 20 трлн составляет портфель банков второго уровня (БВУ).
Воронка кредитной активности населения Казахстана в целом выглядит таким образом (все данные предоставлены на начало 2020 года).
- Экономически активное население: 9.23 млн.
- Количество открытых кредитных контрактов: 53.6 млн.
- Количество действующих кредитных контрактов: 14.4 млн.
- Количество заемщиков с открытыми (действующими) кредитами: 7.46 млн.
- Количество заемщиков всего (в том числе с открытыми и закрытыми контрактами): 9.36 (в том числе умершие)
- Население, не охваченное кредитами: 1.77 млн, или 19% от экономически активного населения.