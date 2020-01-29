Общий кредитный портфель Казахстана составил 25 триллионов тенге

Такую цифру озвучили представители «Первого кредитного бюро» на FCB Media Day.

25 трлн тенге - это совокупный портфель физических и юридических лиц. 74% или 17.6 трлн тенге составляет портфель бизнес-кредитов; 7.4 трлн или 26% составляют розничные кредиты. При этом в общем портфеле 80%, или более 20 трлн составляет портфель банков второго уровня (БВУ).

Воронка кредитной активности населения Казахстана в целом выглядит таким образом (все данные предоставлены на начало 2020 года).