Облигации Kazakhstan Engineering на Т15 млрд разрешили купить госфонду соцстрахования

Облигации АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) на Т15 млрд разрешили купить АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС), передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2007 года №1081 «Об определении перечня финансовых инструментов для инвестирования активов акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 43, ст. 506) следующее дополнение: приложение к указанному постановлению дополнить строкой, порядковый номер 8, следующего содержания: «Облигации, выпущенные акционерным обществом «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», на сумму не более Т15 млрд по номинальной стоимости», - говорится в постановлении правительства.

Напомним, 31 октября 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что Kazakhstan Engineering планируют спасать от дефолта за счет средств госфонда соцстрахования. В частности, перечень финансовых инструментов для инвестирования активов ГФСС правительство намеревалось дополнить строкой «Облигации, выпущенные АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», не более 1% от активов АО «Государственный фонд социального страхования».

«Принятие проекта позволит стабилизировать финансовую ситуацию АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» и ее дочерних организаций, осуществляющие стратегические функции в сфере оборота вооружения и военной техники и выполняющие государственный оборонный заказ. Принятие проекта позволит избежать дефолта компании, акцептования ее счетов, открытых в банках второго уровня для исполнения государственного оборонного заказа», - говорилось в пояснительной записке бывшего министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова к проекту поправок.

Ранее средства ГФСС можно было вкладывать в государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана (не менее 40% от активов фонда); в депозиты в Национальном банке Казахстана (не более 15% от активов фонда); в облигации субъектов квазигосударственного сектора, корпоративные облигации с кредитным рейтингом финансового инструмента или эмитента не ниже «ВВ-« по Standard & Poor's или равнозначным рейтингом Fitch или Moody's Investors Service (не более 40% от активов фонда); в сделки обратного РЕПО; в агентские облигации АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (не более 10% от активов фонда); в облигации Евразийского банка развития (не более 10% от активов фонда).

9 декабря 2019 года председатель счетного комитета Наталья Годунова доложила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о проведении государственного аудита министерства обороны, АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и РГП «Казарнаулыэкспорт». Согласно предоставленной информации, деятельность «Казахстан инжиниринг» носит убыточный характер, растет долговая нагрузка, изнашиваются производственные линии предприятий холдинга. Глава государства поручил направить материалы по итогам аудита в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц.