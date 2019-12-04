Объём безналичных платежей превысил 1,5 трлн тенге в октябре

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор статистики по безналичным платежам по карточкам в октябре 2019 года

В октябре 2019 года объём безналичных платежей по карточкам, использованным на территории РК, составил 1 512,6 млрд тенге, увеличившись в 2,7 раза в сравнении с октябрём прошлого года и на 11,5% по отношению к сентябрю. Город Алматы остаётся абсолютным лидером по объёму безналичных транзакций по платёжным карточкам. Однако, в последние месяцы теряет свои позиции. Доля Алматы в общем объёме платежей в октябре составила 36,3%, снизившись с 45,3% месяцем ранее и с 72,3% августе текущего года.

Динамика платежей по карточкам на территории РК

Соотношение показателя безналичных платежей по карточкам к снятию наличности в банкоматах продолжает обновлять максимум, увеличившись до 112%. В то же время, доля безналичных транзакций в общем объёме операций (безнал. оплата плюс снятие в банкоматах) выросла в октябре до 53%.

Доля безналичных платежей в Казахстане

При разбивке платежей по регионам, лишь в городе Алматы наблюдается снижение объёма безналичных платежей – минус 10,8% в октябре, до 548,6 млрд тенге. Также минимальный рост безналичных платежей в отчётном месяце зафиксирован в ВКО (+2,9%), а все остальные регионы демонстрируют двухзначный рост. В годовом исчислении безналичные платежи снижаются лишь в Акмолинской области.

Тем временем «средний чек» по безналичным платежам с использованием карточек снизился в октябре, впервые с марта текущего года – 12 450 тенге. (месяцем ранее – 12 743), в то время средний размер суммы снятия в банкомате в 3,7 раза превышает данную величину и составляет 45 774 тенге (месяцем ранее – 45 504).

Между тем росту безналичных платежей продолжают способствовать увеличение «онлайн» покупок населения. Так, объем платежей в интернете за октябрь составил 1 188 млрд тенге, увеличившись за месяц на 13,2%, а к октябрю 2018 год зафиксирован рост практически в два раза. В то же время выросли и платежи через POS-терминалы, но темпы роста значительно ниже. Так, объем оплат через POS-терминалы в октябре составил 305,3 млрд тенге, что на 5,4% выше в сравнении с сентябрём, тогда как рост в годовом выражении составил 27,4%.

Из сообщения НБ РК:

По состоянию на 1 ноября 2019 года эмитирование платежных карточек фактически осуществляли 22 банка и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card – АО «Народный Банк Казахстана», локальная карточка Ситибанка Казахстан - АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz – АО «Kaspi Bank».

По состоянию на 1 ноября 2019 года в обращении находится 31,2 млн. платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило 27,8 млн. дер. (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2018 года – рост на 42,9% и 55% соответственно). Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 78,9%, доля кредитных карточек – 17,4%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 2% и 1,7% соответственно.

За десять месяцев 2019 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 24,1 трлн. тенге (рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 52%). Количество транзакций за данный период составило 1,2 млрд. транзакций и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 94,1%.

При этом количество и объем безналичных платежей выросли в более 2 раза (количество составило 912 млн. транзакций, объем – 10,6 трлн. тенге), а рост операций по снятию наличных денег – 38,3% по количеству (316,3 млн. транзакций) и 23,2% по объему операций (13,5 трлн. тенге) соответственно.

Основная доля количества безналичных операций на территории Казахстана совершена посредством POS-терминалов (50,4% и 30,7% от общего количества и объема безналичных платежей) и интернет/мобильного банкинга (48,9% и 67,5% соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (93,1% и 85,7% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).