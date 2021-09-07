  1. Главная
  2. Новости
07.09.2021

Объем внешней торговли Китая за восемь месяцев вырос на 34,2%

Объем внешней торговли Китая за восемь месяцев вырос на 34,2%

Внешний товарооборот Китая за первые восемь месяцев текущего года вырос в годовом исчислении на 34,2%, составив $3,827 трлн.

Внешний товарооборот Китая за первые восемь месяцев текущего года вырос в годовом исчислении на 34,2%, составив $3,827 трлн. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе - августе увеличился на 33,7%, до $2,095 трлн. Импорт вырос на 34,8%, до $1,732 трлн.

Только в августе объем внешней торговли КНР составил $530,299 млрд.

По итогам 2020 года объем внешней торговли Китая вырос на 1,5% и составил $4,64 трлн.

Торговля с США

Объем торговли Китая и США в январе - августе вырос на 36,6%, до $470,32 млрд.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты в январе - августе увеличился на 33,3%, до $354,154 млрд. Импорт американской продукции вырос на 48%, до $116,162 млрд.

Только в августе объем торговли между двумя странами составил $65,759 млрд.

По итогам 2020 года объем торговли КНР и США увеличился на 8,3%, до $586,72 млрд. Положительное сальдо Китая выросло на 7%, составив $316,9 млрд.

Фото: rg.ru

Поделиться
КитайМировые новостиСША
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости