Объем торговли между Казахстаном и Венгрией за 7 месяцев составил $79 млн

Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев в ходе казахстанско-венгерского бизнес-форума.

Министр отметил, что сегодня в Казахстане действует 29 компаний с участием венгерского капитала и 41 совместное предприятие. За последние 10 лет Венгрия инвестировала в отечественную экономику $226 млн, за 6 месяцев 2021 года – $14,6 млн.

«Мы успешно сотрудничаем в рамках заседаний Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и казахстанско-венгерского Стратегического совета. Это эффективные площадки по развитию двустороннего экономического сотрудничества», - сказал А.Иргалиев.

Министр рассказал о текущей экономической ситуации в Казахстане. За 9 месяцев 2021 года рост ВВП составил 3,4%. Также Асет Иргалиев сообщил о мерах по улучшению инвестиционного климата в стране. В этом году законодательно внедрен новый инструмент поддержки – Соглашение об инвестициях, где инвестору будут предоставлены индивидуальные меры поддержки. Также возобновлен безвизовый режим с 30 странами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения.

Что касается налоговых стимулов, то инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество на 8 лет. Участникам 13 специальных экономических зон и 23 индустриальных зон предоставляется пакет льгот, упрощены разрешительные процедуры и предусмотрена необходимая инфраструктура.

Для безопасного инвестирования в страну в г. Нур-Султан функционирует Международный финансовый центр «Астана». Совместно с Шанхайской фондовой биржей и NASDAQ запущена Биржа МФЦА. На территории Центра действует благоприятный налоговый режим с нулевой налоговой ставкой на корпоративный и индивидуальный доход, а также упрощенный визовый режим.

Наряду с этим, венгерским партнерам было предложено создавать в Казахстане совместные высокотехнологичные предприятия с прицелом на рынок стран ЕАЭС с населением более 180 млн человек.

«Венгрия является одним из ключевых партнеров Казахстана среди стран Восточной Европы. Между двумя странами создана обширная нормативно-правовая база, налажены стабильные торгово-экономические связи. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей позволит укрепить фундамент нашего экономического сотрудничества, и в будущем поднять наши отношения на более высокий уровень», - заключил министр.

Фото: пресс-служба Министерства национальной экономики