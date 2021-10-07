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07.10.2021

Объем торгов на AIX в сентябре составил 8.8 млрд тенге

Объем торгов на AIX в сентябре составил 8.8 млрд тенге

За период с 1 по 31 сентября 2021 года суммарный оборот торгов на Astana International Exchange (Биржа, AIX) составил 20 718 873 доллара США, что эквивалентно 8 816 530 873 тенге.

За период с 1 по 31 сентября 2021 года суммарный оборот торгов на Astana International Exchange (Биржа, AIX) составил 20 718 873 доллара США, что эквивалентно 8 816 530 873 тенге, на 71% больше, чем в августе 2021 года. Об этом стало известно из обзора торговой деятельности, опубликованного на официальном сайте Биржи. 

Сентябрь для индекса AIXQI отметился высокой волатильностью – 15 сентября значение индекса достигало рекордно высокой отметки в 1103,29 за счет существенного роста акций Казатомпрома (на 23,28%) на фоне ралли цен на уран. Однако индекс не сумел закрепиться на достигнутых высотах и с середины сентября перешел к снижению. 

Таким образом, начав сентябрь со значения 1034,42 пунктов, AIXQI завершил волатильный месяц на отметке 1031,61 пунктов, показав по итогам месяца незначительное снижение на 0,27%.

Фото: review.uz

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