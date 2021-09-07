Объем торгов на AIX в августе составил 5.1 млрд тенге

За период с 1 по 31 августа 2021 года суммарный оборот торгов на Astana International Exchange (Биржа, AIX) составил 12 095 605,8 доллара США, что эквивалентно 5 143 769 330,78 тенге, сообщается на сайте Биржи. С полным обзором торговой деятельности можно ознакомиться на сайте.

Индекс AIXQI завершил август на отметке 1034,42 пунктов, рост составил 4,07%. 6 из 8 компаний индекса выросли по итогам месяца. Из них наилучшую динамику на фоне публикаций сильной отчетности за первое полугодие текущего года продемонстрировали акции Банка ЦентрКредит, Халык Банка и Казахтелеком, рост которых составил 14,74%, 13,25% и 12,75% соответственно. В отрицательной зоне оказались 2 компании – КазТрансОйл и Полиметалл со снижением на 5,73% и 7,89% соответственно.

Фото: aix.kz