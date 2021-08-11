Объем производства в фармацевтической промышленности Казахстана вырос почти на 39%

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-июль 2021 года. О развитии промышленности и энергетического сектора доложил исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и министр энергетики Нурлан Ногаев, агропромышленного комплекса — исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Как сообщил К. Ускенбаев, по итогам 7 месяцев т.г. в обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция с совокупным показателем 105,9%.

Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 22,7% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования, производства прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и оптического оборудования, электрического оборудования, ремонта и установки.

В цветной металлургии ИФО составил 98,2%. Сезонное снижение, в первую очередь, обусловлено плановой реконструкцией технологической линии производства на руднике Космурын ТОО «Корпорации Казахмыс» и проведением планового капитального ремонта на ТОО «Казцинк».

Вместе с тем наблюдается рост объема производства золота в слитках (+12%), катодной меди (+30 %) и серебра в гранулах (+1%). Положительная динамика наблюдается в черной металлургии.

Увеличены объемы производства стали (+25%), чугуна (+17%), арматурного проката (+11%), углеродистой стали (+21%), ферросиликомарганца на (+29%).

«В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 38,9% за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия. В легкой промышленности рост составил 5,4% за счет увеличения производства одежды (+18,7%) и кожаной продукции (+7,9%). Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные удобрения стимулировал объем производства химической промышленности», — сообщил К. Ускенбаев.

Производство строительных материалов составило 113,2% за счет повышения производства теплоизоляционных материалов (в 1,6 раза), портландцемента (+24,7%), гипса (+43,4%), кирпичей (в 2,3 раза) и строительных растворов (+26,3%).

Транспортная отрасль поэтапно восстанавливается от последствий пандемии коронавирусной инфекции. За отчетный период ИФО составил 96,9%.

Сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных перевозках в объеме 625,6 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), рост составил 37%.

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 2 млрд тонн или 96,8% от аналогичного периода предыдущего года.

Индекс физического объема по строительству по итогам 7 месяцев 2021 года составил 111,1%. Положительная динамика наблюдается во всех регионах.

«По жилищному строительству за январь-июль т.г. введено в эксплуатацию 7,7 млн кв. метров жилья, что составляет 110,3% к аналогичному периоду 2020 года. На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 66 014 жилищ. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается во всех регионах. В этом году запланировано обеспечить строительство 17 млн кв. метров жилья», — проинформировал К. Ускенбаев.

О текущем состоянии топливно-энергетического комплекса по итогам январь-июль 2021 года доложил министр энергетики Нурлан Ногаев.

По словам главы ведомства, объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 49,8 млн тонн, к плану на январь-июль т.г. 99%

В Тенгизе за указанный период было добыто 15,9 млн тонн нефти, что составляет 100% к плану отчетного месяца. Показатель Карачаганакского проекта составляет 6,9 млн тонн, по сравнению с планом за семь месяцев т.г. это 95,1%. Отставание от плана за отчетный месяц на проекте Карачаганак связано с ограниченным приемом газа на ОГПЗ в связи с проведением ремонтных работ.

«Северо-Каспийский проект — объем добычи нефти на Кашагане — 8,7 млн тонн, то есть план за январь-июль выполнен на 100%. За отчетный период экспортировано 39,3 млн тонн нефти, план за январь-июль т.г. выполнен на 100%. За отчетный период было добыто газа в объеме 31,7 млрд кубометров, что составил 98,2% к плану за cемь месяцев т.г. За отчетный период указанный показатель ниже ввиду того, что при добыче нефти добываемый газ является попутным газом, т.е. снижение добычи нефти повлияло на добычу газа», — пояснил Н. Ногаев.

Объем внутреннего потребления товарного газа составил 10,7 млрд кубометров, данный показатель выполнен на 112,4% к плану январь-июль т.г. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,8 млн тонн, что составляет 106,6% к плану отчетного периода. Объем транзита газа за отчетный период на территории страны составил 44,8 млрд кубометров, достигнув 114,1% по сравнению с планом за семь месяцев.