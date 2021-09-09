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09.09.2021

Объем продаж электромобилей Tesla в Китае в августе вырос на 275% в годовом выражении

Объем продаж электромобилей Tesla в Китае в августе вырос на 275% в годовом выражении

Общий объем продаж электромобилей американской компании Tesla в Китае в августе вырос на 275% в годовом выражении и составил 44,2 тыс. единиц.

Общий объем продаж электромобилей американской компании Tesla в Китае в августе вырос на 275% в годовом выражении и составил 44,2 тыс. единиц. Такие данные из отчетного доклада Китайской ассоциации пассажирских автомобилей публикует в четверг информационный ресурс Sina.

В сравнении с июлем продажи выросли на 34%. За январь-август Tesla в общей сложности реализовала на мировых рынках свыше 250 тыс. электромобилей, более 152,5 тыс. из которых были проданы в Китае. Соответствующий показатель к августу уже превысил объем продаж за весь 2020 год.

В Шанхае расположено единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о строительстве завода было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около $7,8 млрд).

В настоящее время на предприятии в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября прошлого года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы. В 2020 году, согласно опубликованным ранее официальным данным, в Шанхае было собрано 250 тыс. электромобилей Tesla. В 2021 году этот показатель должен быть доведен до 450 тыс. единиц.

Фото: ft.com

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TeslaКитай
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