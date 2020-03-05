Объем безналичных платежей в Казахстане вырос более чем вдвое в 2019 году

По итогам 2019 года объем безналичных карточных транзакций казахстанских эмитентов составил 1,2 млрд транзакций на сумму 14,1 трлн тенге, сообщила пресс-служба Нацбанка.

В 2018 году количество операций составило 523,8 млн транзакций на сумму 6,4 трлн тенге. Таким образом, в 2019 году объем операций вырос в 2,2 раза, количество транзакций – в 2,3 раза.

"Из них операции на сумму 13,4 трлн тенге были проведены на территории Казахстана, а остальная доля в 636,6 млрд тенге – за рубежом", – говорится в сообщении регулятора.

В целом количество транзакций, проведенных с использованием платежных карточек, составило 1,6 млрд операций, объем – 30,4 трлн тенге.

"По итогам 2019 года каждые три из четырех операций с платежными карточками были проведены безналичным способом. При этом в сентябре 2019 года впервые ежемесячный объем безналичных операций превысил показатель операций по снятию денег", – сказал директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что по итогам 2019 года в мобильных и интернет-сервисах фининститутов было зарегистрировано 19,7 млн пользователей, из которых 36% использовали данные инструменты регулярно.

"Следовательно, основная доля безналичных операций была проведена онлайн-способом: 629,2 млн онлайн-операций на сумму 9,9 трлн тенге, что занимает от общего количества безналичных платежей и переводов 52,6%, от объема – 71,1%. Таким образом, каждая вторая безналичная транзакция была проведена посредством интернет/мобильных сервисов банков. Средняя сумма такой операции составила 15 874 тенге", – пояснили в Нацбанке.