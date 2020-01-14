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  3. О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2019 года
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Вчера, в 14:17

О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2019 года

В январе-ноябре 2019г. взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 18629,1 млн. долларов США, что на 2,1% больше, чем в январе-ноябре 2018г., в том числе экспорт – 5561,9 млн. долларов США (увеличился на 0,4%), импорт – 13067,2 млн. долларов США (увеличился на 2,9%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,4%, Кыргызскую Республику – 4%, Республику Беларусь – 3,5%, Республику
Армения – 0,1%.

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Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
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