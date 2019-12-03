О передаче функций по оказанию государственных услуг в сфере регулирования, контроля и надзора финансового рынка

3 июля 2019 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогобложения».

В соответствии с документом функции по оказанию государственных услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций с 1 января 2020 года передаются во вновь создаваемое Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство).

Учитывая изложенное, просим потребителей государственных услуг заблаговременно рассчитать сроки рассмотрения подаваемых в Национальный Банк заявлений на оказание государственных услуг – с целью их исполнения до конца декабря текущего года, либо с 1 января 2020 года направлять заявления на оказание государственных услуг в Агентство.

Перечень государственных услуг, передаваемых в Агентство:

1. Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга

2. Выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации

3. Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем

4. Выдача разрешения на открытие банка

5. Выдача разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и (или) значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций

6. Выдача лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан

7. Выдача лицензии, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на банковские операции

8. Выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками

9. Выдача разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)

10. Выдача разрешения на добровольную ликвидацию банка

11. Выдача разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещений

12. Выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда

13. Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда

14. Выдача лицензии на осуществление страховой деятельности или право осуществления исламской страховой деятельности по отрасли "страхование жизни"

15. Выдача лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности или исламской страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли "общее страхование"

16. Выдача лицензии на виды обязательного страхования, установленные законами Республики Казахстан и являющиеся отдельными классами страхования, или право осуществления исламской страховой деятельности по видам обязательного страхования, установленным законами Республики Казахстан и являющимся отдельными классами страхования

17. Выдача лицензии на деятельность по перестрахованию или право осуществления деятельности по исламскому перестрахованию

18. Выдача лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера

19. Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций

20. Выдача разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации

21. Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

22. Выдача лицензии на осуществление актуарной деятельности

23. Учетная регистрация микрофинансовых организаций

24. Учетная регистрация коллекторских агентств

25. «Выдача разрешения на добровольную реорганизацию страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга»

26. «Выдача разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации»

27. Выдача акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию кредитного бюро

28. Государственная регистрация выпуска объявленных акций

29. Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций

30. Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов

31. Утверждение отчета об итогах размещения акций

32. Выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организациирезидента Республики Казахстан на территории иностранного государства

33. Выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организациирезидента Республики Казахстан на территории иностранного государства

34. Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан