О главном с презентации Apple

Apple провела презентацию устройств и сервисов. О новинках — в материале ТАСС.

Презентация началась с кавер-версии песни California Soul об особом образе мыслей, который появляется в этом штате. Тему развил глава Apple Тим Кук, прочитав полагающуюся к случаю молитву про изменение мира к лучшему. На ум же пришло знаменитое эссе The Californian Ideology теоретиков медиа Ричарда Барбрука и Энди Кэмерона, где они критиковали элиту Кремниевой долины за то, что та не желает ни перед кем отчитываться и, обещая освобождение всем остальным, на самом деле закрепощает людей и увеличивает неравенство.

Apple TV+ и Apple Fitness+

Поскольку в Apple все больше полагаются на сервисы, дальше речь пошла не о долгожданных iPhone, а об Apple TV+ с перечислением наград тамошних сериалов, передач и тизерами премьер. С уверенностью можно сказать, что в них снялось много знаменитостей.

Еще один упомянутый сервис компании называется Apple Fitness+. Он адаптирован под часы Apple Watch (они автоматически записывают показания: пульс, насыщение крови кислородом и т.п.), но будет работать и на других устройствах. Подписчикам предоставят дополняемые программы тренировок. Как было сказано, пилатес укрепит тело, медитация сделает человека более осознанным, а подготовка к катанию в горах на доске или лыжах позволит получить зимой приятные впечатления с друзьями и семьей. Словом, за ежемесячную абонентскую плату можно превратить себя в iPhone. Тим Кук сказал, что ждет не дождется посмотреть, как изменится жизнь пользователей. С учетом планов Apple проверять сообщения на предмет порнографии это прозвучало настораживающе.

В России Apple Fitness+ запустят до конца 2021 года.

Линейка iPhone 13

Настоящие айфоны показали в самом конце. Линейка получила порядковый номер 13 и состоит из четырех моделей: двух попроще (iPhone 13 и iPhone 13 mini) и двух более изощренных (iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max). У них остались те же диагонали экранов, что у предшественников: соответственно 6,1 и 5,4 дюйма, 6,1 и 6,7 дюйма. Размеры корпусов тоже прежние, разве что аппараты толще на доли миллиметра из-за увеличенных аккумуляторов. Вырез в экране для датчиков и динамика — так называемая челка — на месте, но теперь короче. примерно на треть. Поговаривали, что блок камер будет выступать сильнее, чем раньше, но об этом пока трудно судить.

У экранов в моделях Pro теперь адаптивная частота развертки от 10 до 120 Гц. Это значит, что изображение сменяется до 120 раз в секунду и выглядит более плавным, что особенно заметно в играх и видео. У двух других iPhone 13 частота развертки составляет 60 Гц. Были опасения, что из-за продвинутых экранов заряд аккумулятора будет расходоваться быстрее, чем раньше, но новые модели держатся на 1,5–2,5 часа дольше предшественников (это касается и iPhone 13 с iPhone 13 mini).

Apple оснастила все четыре смартфона новыми задними камерами. В iPhone 13 и iPhone 13 mini их по-прежнему две, но у основной увеличился датчик. Это и оптический стабилизатор, как в iPhone 12 Pro Max, вынудили инженеров расположить модули по диагонали, но так смотрится даже лучше. Сверхширокоугольная камера тоже оснащена новым — более быстрым — датчиком.

В iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max задних камер три. Сверхширокоугольная теперь позволяет заниматься макросъемкой как фото, так и видео, в том числе в слоу-моушн. В ней и в основной камере увеличена апертура (чем она больше, тем больше света улавливает камера, тем, по идее, лучше снимки, особенно ночью). Также у основной камеры увеличен сам датчик и есть лидар для измерения расстояния до объектов в ночном режиме (ночной режим работает со всеми тремя камерами). У камеры с телеобъективом оптический зум теперь трехкратный.

В приложении для съемки появился этакий портретный режим для видео, когда что-то остается в фокусе, а что-то размывается, как в кино. Этим можно управлять вручную, а можно положиться на автоматику. Вдобавок эффект можно подкорректировать на монтаже.

Что касается объема хранилища данных, то все четыре модели будут продаваться с накопителями на 128, 256 или 512 ГБ, а две старшие — еще и с 1 ТБ. Цены на iPhone 13 mini начинаются от 70 тыс. руб., на iPhone 13 — от 80 тыс. руб., на iPhone 13 Pro — от 100 тыс. руб., а на iPhone 13 Pro Max — от 110 тыс. руб. В магазинах новинки появятся 24 сентября.

iPad и iPad mini

Apple показала два новых планшета. Тот, что больше, оснащен экраном с диагональю 10,2 дюйма и технологией, которая подстраивает изображение под окружающее пространство, и процессором позапрошлого поколения. Устройство поддерживает старый стилус Apple Pencil. У нового iPad mini диагональ экрана составляет 8,3 дюйма — это больше, чем у прошлых поколений, но размеры корпуса остались примерно теми же благодаря узким рамкам. Процессор в нем самый новый, A15 Bionic. Также появился разъем USB-C. Отдельно можно купить стилус Apple Pencil второго поколения.

В обеих моделях спереди установлены сверхширокоугольные камеры с функцией "В центре внимания": приложения следят за движением объектов в кадре и автоматически меняют ракурс. Эта функция работает и с задней камерой. Раньше она появилась в iPad Pro, но по-прежнему выглядит впечатляюще.

В iPad емкость хранилища теперь составляет не менее 64 ГБ. Цены начинаются от 31 тыс. руб., а на модели со слотом для SIM-карты — от 43 тыс. руб. Новый iPad mini стоит от 48 тыс. руб. (от 62 тыс. руб. за модели со слотом для SIM-карты). Продажи начнутся 24 сентября.

Apple Watch 7

До презентации ходили слухи, что из-за задержек на производстве новые часы покажут в другой раз, но обошлось. В новом поколении Apple Watch немного изменился дизайн: на вид часы площе, рамки вокруг экрана стали заметно тоньше, а площадь дисплея увеличилась на 20%. Заряда аккумулятора по-прежнему хватает на 18 часов, зато пополняется он на треть быстрее, чем раньше. К часам выпустили новые ремешки, но старые — опять-таки вопреки слухам — тоже подойдут. Дизайнеры для удобства перерисовали интерфейс. Кроме того, часы лучше приспособили для занятий спортом: Apple Watch 7 даже "понимают", что вы упали с велосипеда.

Цены на новые часы пока неизвестны. Продажи начнутся осенью.

Отметим, что после презентации акции компании показали падение на 1,36%