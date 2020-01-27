Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Нью-Йорк сменил Лондон в звании финансовой столицы мира
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 15:38

Нью-Йорк сменил Лондон в звании финансовой столицы мира

Нью-Йорк усилил свое влияние в качестве ведущего мирового финансового центра за годы Brexit, окончательно сместив с этой позиции Лондон. К такому выводу пришли 245 топ-менеджеров из сферы управления активами, которые приняли участие в опросе Duff&Phelps Global Regulatory Outlook.

Ранее лидеры крупнейших компаний именовали финансовой столицей мира именно Лондон, однако за последние два года их количество сократилось на 20 п.п. Сейчас таких респондентов ровно треть (в 2018 году было 53%). В то же время доля тех, кто считает, что финансовая столица США — самая значимая и в мире, увеличилась на 33 п.п. до 56%, пишет The Guardian.

По мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет в топе рейтинга не будет ни Нью-Йорка, ни Лондона, а их место займут азиатские мегаполисы — Гонконг, Сингапур и Шанхай. Только 22% опрошенных полагают, что Лондон вернет себе звание финансовой столицы мира через пять лет. Респонденты также не прогнозируют, что какой-нибудь европейский город — Париж или Франкфурт-на-Майне — займет его место.

Другие новости по темам:
Мировые новости
Finance.kz
Finance.kz
Квота приема оралманов в 2020 установлена в количестве более 1,3 тыс. человек
Квота приема оралманов в 2020 установлена в количестве более 1,3 тыс. человек
Постановлением Правительства РК региональная квота приема оралманов в 2020 году установлена в количестве 1 378 человек.
Сегодня, в 16:02
ЕБРР инвестировал в Казахстан $761 млн в прошлом году
ЕБРР инвестировал в Казахстан $761 млн в прошлом году
Новые инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в Казахстан в рамках 29 проектов в частном и государственном секторах составили 761 млн долларов.
Сегодня, в 15:58
«Мы все испортили»: Уоррен Баффетт признался, что все испортил, не инвестируя в Google
«Мы все испортили»: Уоррен Баффетт признался, что все испортил, не инвестируя в Google
Уоррен Баффет рассматривал возможность инвестирования в Google, но решил не делать этого.
Сегодня, в 15:51
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения