Нью-Йорк сменил Лондон в звании финансовой столицы мира

Нью-Йорк усилил свое влияние в качестве ведущего мирового финансового центра за годы Brexit, окончательно сместив с этой позиции Лондон. К такому выводу пришли 245 топ-менеджеров из сферы управления активами, которые приняли участие в опросе Duff&Phelps Global Regulatory Outlook.

Ранее лидеры крупнейших компаний именовали финансовой столицей мира именно Лондон, однако за последние два года их количество сократилось на 20 п.п. Сейчас таких респондентов ровно треть (в 2018 году было 53%). В то же время доля тех, кто считает, что финансовая столица США — самая значимая и в мире, увеличилась на 33 п.п. до 56%, пишет The Guardian.

По мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет в топе рейтинга не будет ни Нью-Йорка, ни Лондона, а их место займут азиатские мегаполисы — Гонконг, Сингапур и Шанхай. Только 22% опрошенных полагают, что Лондон вернет себе звание финансовой столицы мира через пять лет. Респонденты также не прогнозируют, что какой-нибудь европейский город — Париж или Франкфурт-на-Майне — займет его место.