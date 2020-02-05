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Сегодня, в 11:42

Нурсултан Назарбаев принял Первого заместителя Председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбек

Первому Президенту Казахстана было доложено о предпринимаемых мерах по усилению обратной связи с населением и улучшению качественного состава актива партии, а также о ходе подготовки к проведению расширенного заседания Политического совета.

– В 2019 году в партию обратилось свыше 213 тысяч граждан, что на 34% больше, чем годом ранее. По данным соцопросов, каждый четвертый казахстанец в случае проблем обратится в партию «Nur Otan». В соответствии с Вашим поручением был начат объезд регионов. Делаем акцент на отдаленные населенные пункты. Посетили Макатский и Жылыойский районы Атырауской области, - сказал Б.Байбек.

Отметив важность активного участия партии в решении проблем граждан, Елбасы акцентировал внимание на вопросе инфраструктурного развития регионов в контексте реализации мер, направленных на повышение уровня жизни казахстанцев.

– Ведется строительство дороги между Атырау и Астраханью. Будет дорога между городами Актобе и Атырау. Завершив строительство крупных автомагистралей необходимо уделить внимание строительству внутриобластных дорог. Это важно для людей, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение встречи Председатель партии «Nur Otan» дал ряд конкретных поручений.

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