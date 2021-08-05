Нурислам Санаев стал бронзовым призером Олимпиады

Борец вольного стиля из Казахстана Нурислам Санаев провел схватку за бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 57 килограммов, сообщает Sports.kz.

Соперником Санаева стал Георги Вангелов, пробившийся в «бронзовый» матч через утешительный раунд, победив колумбийца Оскара Эдуардо Урбано. Итогом поединка Санаева и Вангелова стала победа казахстанца со счетом 5:1.

В предварительных схватках Нурислам одолел Диамантино Юну Фафе из Гвинеи-Бисау и японца Юки Такахаси, а в полуфинале уступил индийцу Рави Кумару. В финале данной категории Кумар встретится с россиянином Завуром Угуевым.

Таким образом, Нурислам Санаев завоевал «бронзу» Игр в Токио. Данная медаль стала уже седьмой для Казахстана на текущей Олимпиаде. Ранее аналогичные награды выиграли дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, а также боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов.

Фото: baigenews.kz