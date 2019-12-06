Нур-Cултан — точка роста действующего малого бизнеса. Число компаний в секторе подскочило на 15% за год

По итогам октября в стране было зарегистрировано 436,5 тысячи малых компаний — плюс 2,3% за год. Для сравнения: в октябре 2018-го годовой рост составлял 6,9%.

Действующих среди них наблюдалось 294 тысячи, рост за год — на 10,1% (годом ранее рост составлял 9,1%).

Соответственно, доля действующих малых предприятий от зарегистрированных выросла с 62,6% до 67,4%.

Количество действующих компаний малого бизнеса увеличилось по всем регионам РК. Самый заметный рост отмечен в Нур-Султане: на 15,1%, до 49,3 тысячи. Вторую строчку занимает Туркестанская область: рост на 14,5%, до 10,8 тысячи малых компаний; незначительно отстаёт город Шымкент с ростом на 14,4%, до 14,8 тысячи действующих малых предприятий.

Наибольшее число действующих компаний в секторе приходится на Алматы: 72,7 тысячи, что составляет четверть от РК. Рост за год — на 12,2%.

Более половины действующих малых предприятий — активные. За год их количество выросло на 4,5%, до 159,8 тысячи компаний.

Количество временно неактивных малых предприятий выросло сразу на треть, до 87,6 тысячи. Количество новых малых предприятий, наоборот, сократилось на 3,9%, до 46,6 тысячи на конец октября 2019 года.