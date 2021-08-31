Новый альбом Kanye West "DONDA" возглавил альбомный чарт в 131 стране мира

Ни один альбом в истории не занимал первого места в 130 странах. Йе удалось возглавить чарты 131 страны, включая США, Великобританию и Россию. По данным Billboard, альбом "DONDA" ждут впечатляющие показатели в первую неделю продаж. Ожидается, что Йе может побить рекорд по количеству альбомов №1 в Billboard 200 среди артистов, дебютировавших в этом столетии.

"DONDA" — десятый студийный альбом Йе, названный в честь его матери. На пластинке он воссоединяется со старыми друзьями, страдает от суицидальных мыслей, гневается на предателей. "DONDA" не раз откладывался из-за регулярных доработок материала. Во время рекламной кампании альбома Йе провёл три презентации, организацией которых занимались Vetements и Balenciaga.

Фото: iguides.ru