  1. Главная
  2. Новости
31.08.2021

Новый альбом Kanye West "DONDA" возглавил альбомный чарт в 131 стране мира

Новый альбом Kanye West "DONDA" возглавил альбомный чарт в 131 стране мира

Ни один альбом в истории не занимал первого места в 130 странах. Йе удалось возглавить чарты 131 страны, включая США, Великобританию и Россию.

Ни один альбом в истории не занимал первого места в 130 странах. Йе удалось возглавить чарты 131 страны, включая США, Великобританию и Россию. По данным Billboard, альбом "DONDA" ждут впечатляющие показатели в первую неделю продаж. Ожидается, что Йе может побить рекорд по количеству альбомов №1 в Billboard 200 среди артистов, дебютировавших в этом столетии.

"DONDA" — десятый студийный альбом Йе, названный в честь его матери. На пластинке он воссоединяется со старыми друзьями, страдает от суицидальных мыслей, гневается на предателей. "DONDA" не раз откладывался из-за регулярных доработок материала. Во время рекламной кампании альбома Йе провёл три презентации, организацией которых занимались Vetements и Balenciaga.

Фото: iguides.ru

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости