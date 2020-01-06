Новая формула выдачи адресной социальной помощи на 2020 год

С начала 2020 года адресная социальная помощь будет выдаваться в новом формате. Назначаться АСП будет только нуждающимся в ней гражданам, со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Государственная адресная социальная помощь предоставляется лицу или семье со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности, установленную в областях, городах республиканского значения, столице, в виде безусловной или обусловленной денежной помощи. Отметим, в Нур-Султане прожиточный минимум за 2 квартал 2019 года составил 36 283 тенге, черта бедности на 3 квартал 2019 года - 25 398 тенге.

В 2019 году порог был увеличен с 50 до 70% от ПМ, и право на АСП теперь имеют семьи, где среднедушевой доход (СДД) ниже 25 398 тенге, АСП назначается как разница между СДД и суммой 25 398 тенге, но при этом дети получают не разницу между среднедушевым доходом и чертой бедности, а полную сумму, то есть 70% от ПМ (по 25 398 тенге).

За девять месяцев текущего года АСП получили 7303 семей или 36 515 человек на общую сумму 2,6 млрд тенге. В сравнении с 2018 годом количество получателей возросло в 7,9 раза (2018 г. - 924 семьи, или 4601 человек).

Средний размер АСП на одного человека также вырос в 2,5 раза с 6848 тенге до 16446 тенге (в среднем на семью АСП выходит в сумме 90 тыс. тенге).

С одной стороны, нуждающиеся семьи получили реальную поддержку от государства, половина из которых многодетные, а также некоторые смогли выйти из категории малообеспеченных.

Однако, на этом фоне немало и негативных фактов - сокрытие доходов и наличие бизнеса, нарушения условий получения АСП.

Так, более 339 семей скрыли свои фактические доходы, что привело к незаконному назначению им АСП. По ним приняты все меры, прекращены и пересчитаны ранее назначенные выплаты.

В этой связи был скорректирован механизм выплаты АСП. Его основной принцип - государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи.

В первую очередь помощь будет оказываться детям и многодетным семьям. Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом.

Комплекс мер будет включать 3 направления.

Первое - выведение многодетных в отдельную категорию и предоставление им гарантированного пособия, это будет признанием авторитета многодетных матерей, вне зависимости от их материального положения и социального статуса, повысит рождаемость в стране.

Для многодетных семей будут введены государственные пособия из средств республиканского бюджета. Выплата данного государственного пособия не будет зависеть от дохода семьи, и будет выплачиваться всем многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей.

Второе - поддержка малообеспеченных категорий граждан и их стимулирование в трудоустройстве. АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Критерий (порог) 70% от ПМ региона остается.

Размер АСП, как и ранее, будет составлять разницу между СДД и 70% от ПМ на каждого члена семьи. При этом семьи, не имеющие доходов, будут получать также, как и в этом году.

Третье - трудоспособные члены семьи должны работать и нести ответственность за семью. Будет помощь в виде обусловленной денежной выплаты АСП с максимальным использованием потенциала программы занятости «Еңбек», которая будет ориентирована на безработных граждан из малообеспеченных семей.

В результате принятых мер будет стимулирован трудовой потенциал малообеспеченных и многодетных семей, созданы возможности и условия по вовлечению их в предпринимательство, что позволит повысить их доходы и улучшить социальное самочувствие.