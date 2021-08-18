Норвежский нефтяной фонд в первом полугодии заработал $111 млрд

Фонд национального благосостояния Норвегии, владеющий активами на $1,4 триллиона, в среду отчитался о доходности от инвестиций за первое полугодие в размере 9,4% благодаря резкому росту мировых акций.

Крупнейший в мире суверенный фонд в первом полугодии заработал 990 миллиардов норвежских крон ($111 миллиардов).

"Инвестиции в акции внесли наибольший положительный вклад в доходность в первой половине года, особенно инвестиции в энергетический и финансовый секторы", - говорится в заявлении главы фонда Николая Тангена.

"Доходность от инвестиций в энергетические компании составила 19,5%".

Доходность от инвестиций в акции достигла 13,7%, в инструменты с фиксированной доходностью - минус 2,0%.

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