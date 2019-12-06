Норникель тестирует торговлю металлами через блокчейн

Гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин рассказал агентству Bloomberg, что компания начала тестировать торговлю цифровыми токенами физических металлов.

Запуск блокчейн-платформы, на которой будет проходить торговля, скорее всего, состоится не в России. Ведь страна еще не разработала законодательство о криптоактивах, уточняет Потанин. По его словам, компания присматривается к США, ОАЭ, Швейцарии и Сингапуру.

По мнению главы «Норникеля», токенизация облегчит торговлю металлами. Участник системы всегда сможет обменять токен на физический металл. Однако потребителям по сравнению с классическим контрактом будет гораздо легче продать невостребованную часть поставки кому-то еще. Пропадет, например, необходимость делать это через поставщика, объясняет Потанин.

В планах у главы «Норникеля» сделать компанию первой в отрасли корпорацией, освоившей этот способ. Через пару лет, как полагает Потанин, она сможет продавать через токены 20% металлов, причем это будет не только палладий, но и промышленные металлы.

Другие детали о проекте станут известны весной 2020 года. Потанин добавил, что его инвестиции в цифровые проекты, включая платформу для торговли токенами металлов, составили $100 млн.