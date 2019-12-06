Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Норникель тестирует торговлю металлами через блокчейн
Finance.kz
Finance.kz
06.12.2019

Норникель тестирует торговлю металлами через блокчейн

Гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин рассказал агентству Bloomberg, что компания начала тестировать торговлю цифровыми токенами физических металлов.

Запуск блокчейн-платформы, на которой будет проходить торговля, скорее всего, состоится не в России. Ведь страна еще не разработала законодательство о криптоактивах, уточняет Потанин. По его словам, компания присматривается к США, ОАЭ, Швейцарии и Сингапуру.

По мнению главы «Норникеля», токенизация облегчит торговлю металлами. Участник системы всегда сможет обменять токен на физический металл. Однако потребителям по сравнению с классическим контрактом будет гораздо легче продать невостребованную часть поставки кому-то еще. Пропадет, например, необходимость делать это через поставщика, объясняет Потанин.

В планах у главы «Норникеля» сделать компанию первой в отрасли корпорацией, освоившей этот способ. Через пару лет, как полагает Потанин, она сможет продавать через токены 20% металлов, причем это будет не только палладий, но и промышленные металлы.

Другие детали о проекте станут известны весной 2020 года. Потанин добавил, что его инвестиции в цифровые проекты, включая платформу для торговли токенами металлов, составили $100 млн.

Другие новости по темам:
КриптовалютаМировые новости
Finance.kz
Finance.kz
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Сегодня, в 6:53
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Сегодня, в 5:02
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
Сегодня, в 4:16
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация