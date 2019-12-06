Норникель тестирует торговлю металлами через блокчейн
Гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин рассказал агентству Bloomberg, что компания начала тестировать торговлю цифровыми токенами физических металлов.
Гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин рассказал агентству Bloomberg, что компания начала тестировать торговлю цифровыми токенами физических металлов.
Запуск блокчейн-платформы, на которой будет проходить торговля, скорее всего, состоится не в России. Ведь страна еще не разработала законодательство о криптоактивах, уточняет Потанин. По его словам, компания присматривается к США, ОАЭ, Швейцарии и Сингапуру.
По мнению главы «Норникеля», токенизация облегчит торговлю металлами. Участник системы всегда сможет обменять токен на физический металл. Однако потребителям по сравнению с классическим контрактом будет гораздо легче продать невостребованную часть поставки кому-то еще. Пропадет, например, необходимость делать это через поставщика, объясняет Потанин.
В планах у главы «Норникеля» сделать компанию первой в отрасли корпорацией, освоившей этот способ. Через пару лет, как полагает Потанин, она сможет продавать через токены 20% металлов, причем это будет не только палладий, но и промышленные металлы.
Другие детали о проекте станут известны весной 2020 года. Потанин добавил, что его инвестиции в цифровые проекты, включая платформу для торговли токенами металлов, составили $100 млн.