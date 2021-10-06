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06.10.2021

Нобелевская премия по химии присуждена за развитие асимметричного органокатализа

Нобелевская премия по химии присуждена за развитие асимметричного органокатализа

Лауреатами Нобелевской премии 2021 года в области химии стали немецкий ученый Беньямин Лист и британец Дэвид Макмиллан, сообщила Шведская королевская академия наук в среду.

Лауреатами Нобелевской премии 2021 года в области химии стали немецкий ученый Беньямин Лист и британец Дэвид Макмиллан, сообщила Шведская королевская академия наук в среду.

Премия в размере 10 миллионов шведских крон ($1,14 миллиона) присуждена за развитие асимметричного органокатализа - нового метода синтеза молекул.

В понедельник Нобелевская премия 2021 года в области физиологии и медицины была присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания.

Лауреатами премии в области физики стали сразу трое ученых: Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн - за физическое моделирование климата Земли, и Джорджо Паризи - "за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомных до планетарных масштабов".

Премия получила название в честь изобретателя динамита Альфреда Нобеля и впервые была вручена в 1901 году в соответствии с его завещанием за достижения в области науки, литературы и миротворчества.

Фото: nytimes.com

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