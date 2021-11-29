  1. Главная
  2. Новости
29.11.2021

Nissan за пять лет инвестирует $17,6 млрд в развитие электромобилей и чистых технологий

Nissan за пять лет инвестирует $17,6 млрд в развитие электромобилей и чистых технологий

Nissan Motor представил новую стратегию развития бизнеса Nissan Ambition 2030, предполагающую крупные инвестиции в технологии создания электромобилей в текущем десятилетии.

Японский автоконцерн Nissan Motor представил новую стратегию развития бизнеса Nissan Ambition 2030, предполагающую крупные инвестиции в технологии создания электромобилей в текущем десятилетии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

"С Nissan Ambition 2030 мы вступаем в новую эру электрификации, мы будем продвигать технологии для сокращения выбросов углекислого газа и открывать новые возможности для бизнеса. Мы хотим превратить Nissan в стабильную компанию, которая действительно нужна клиентам и обществу", - отметил генеральный директор Макото Утида.

В частности, в течение следующих пяти лет концерн потратит около 2 трлн иен ($17,6 млрд) на внедрение различных технических инноваций и создание обширной линейки из 23 новых моделей, включая 15 электромобилей и восемь гибридов. Кроме того, к 2028 году он рассчитывает вывести на рынок автомобили, оснащенные новейшими твердотельными аккумуляторами повышенной емкости, которые имеют ряд преимуществ перед литий-ионными.

За счет новой стратегии японская компания намерена к 2026 году увеличить объемы продаж электромобилей и гибридов на ключевых мировых рынках. В Европе этот показатель должен составить 75% от всего объема реализуемых авто, в Японии - 55%, в Китае - 40%. В США концерн рассчитывает добиться аналогичного с Китаем уровня только к 2030 году. Также путем развития технологий Nissan планирует к 2050 году добиться углеродной нейтральности на своем производстве в мире.

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 11:24#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Вчера, в 9:11В каком банке оформить кредит для ИП в 2021 году
29.11.2021Кредит рефинансирования: что это такое и кому подходит?
26.11.2021Разновидности потребительских кредитов для физических лиц
Новостная лента
Все новости