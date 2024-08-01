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01.08.2024

Nissan и Honda Объединяют Усилия для Исследования Программной Платформы

Nissan и Honda Объединяют Усилия для Исследования Программной Платформы

Сегодня в Токио японские автопроизводители Nissan Motor и Honda Motor объявили о совместном исследовании технологий для создания программной платформы нового поколения

Цель Сотрудничества. Nissan и Honda стремятся снизить расходы и увеличить свою конкурентоспособность на рынке электромобилей (EV) через совместное развитие операционной системы, управляющей автомобилями. Данный шаг также включает исследование инфраструктуры для зарядки EV​​.

Фокус на Программное Обеспечение и Интеллектуальные Технологии. Компании намерены разработать стандартизированное автомобильное программное обеспечение, которое сможет работать как в Японии, так и за рубежом. Ожидается, что это поможет ускорить внедрение новых технологий и снизить затраты на разработку и интеграцию​.

Реакция на Конкуренцию. Сотрудничество обусловлено необходимостью усилить свои позиции на рынке в условиях жесткой конкуренции со стороны таких производителей, как Tesla и китайские бренды, такие как BYD. Оба японских автопроизводителя сталкиваются с трудностями на ключевых рынках как Китай, из-за перехода потребителей на более доступные и технологически продвинутые EV местного производства​.

Будущие Планы. Компании также рассматривают возможность расширения своего сотрудничества на шесть различных направлений, включая инфраструктуру зарядки и другие технологические разработки, чтобы соответствовать растущим требованиям рынка и потребителей​​.

Заявление японских автопроизводителей по адаптации к быстро меняющимся условиям рынка и удовлетворению растущего спроса на интеллектуальные и экологически чистые автомобили заинтересовало инвесторов. 

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