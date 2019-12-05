Нидерланды планирует привлечь не менее 900 млн евро на первом аукционе 5G

Нидерланды намерены заработать не менее 900 миллионов евро ($992 млн.) на своем первом аукционе по пропускной способности для сетей 5G, добавив, что некоторым поставщикам оборудования могут быть запрещены новые сети, если они будут вызывать опасения по поводу безопасности.

Европейские правительства сталкиваются с проблемой по ведению бизнеса с Huawei Technologies Co Ltd после того, как Соединенные Штаты заявили, что оборудование китайского поставщика телекоммуникационных услуг может быть использовано Пекином для шпионажа. Huawei категорически отрицает обвинения.

Госсекретарь Нидерландов по экономическим вопросам Мона Кейзер заявила в своем заявлении, что первый аукцион правительства по радиоволнам 700, 1400 и 2100 МГц состоится 30 июня.

Аукционы будут проходить раундами. Ожидается участие трех крупнейших голландских компаний-операторов телекоммуникационных сетей KPN NV, VodafoneZiggo и T-Mobile, хотя ни одна компания не исключена из участия.

«Критические компоненты сети могут быть предоставлены только надежными поставщиками», - сказал Кейзер.

Аукцион в диапазоне 3,5 ГГц, чаще всего ассоциируемый с 5G, откладывается, поскольку правительство Нидерландов переносит наземную спутниковую систему в новое место. Аукцион этого спектра ожидается в начале 2022 года.

Несмотря на то, что рекомендация правительства длится шесть месяцев, она аналогична позиции крупнейшей телекоммуникационной компании страны, KPN, в апреле 2019 года.

KPN планирует использовать оборудование Huawei для радиомашин, которое она считает «периферийной» частью сети 5G, но заявило, что будет использовать «западного» поставщика для основных частей.

Он также заявил, что может отказаться от использования комплекта Huawei, если того требует закон, и планирует со временем удалить оборудование Huawei из ядра своих более ранних мобильных сетей.

Голландская секретная служба AIVD в апреле предупредила, что страна не должна становиться зависимой от оборудования из стран, которые имеют «наступательную кибер-стратегию», и определила Китай как самую большую угрозу для промышленного шпионажа.

В октябре оппозиционные партии поддержали предложение, которое помешало бы Huawei участвовать в голландской сети 5G, но правящая коалиция отклонила это решение, посчитав неразумным выделять одну компанию или одну страну.