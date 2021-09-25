Netflix снимет документальный фильм об основателе биткоин-биржи QuadrigaCX

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить документальный фильм о смерти основателя и CEO обанкротившейся канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX Джеральда Коттена.

«Следите за группой инвесторов, превратившихся в сыщиков и пытающихся раскрыть подозрительную смерть криптовалютного мультимиллионера Джерри Коттена и отыскать следы $250 млн, которые, по их мнению, он у них украл», — говорится в описании картины.

Премьера фильма «Не доверяй никому: охота на криптокороля» намечена на 2022 год.

В феврале 2019 года биржа заявила, что утратила доступ к кошелькам с криптовалютными и фиатными активами пользователей на 250 млн CAD ($190 млн на тот момент). В QuadrigaCX утверждали, что за управление холодным хранением средств единолично отвечал Коттен, якобы скончавшийся от последствий болезни Крона в декабре 2018 года в Индии.

Через несколько дней индийские власти подтвердили смерть основателя биржи 9 декабря в больнице Джайпура. Однако у сообщества остались сомнения. Инвесторы обратили внимание, что свидетельство о смерти опубликовали спустя почти месяц, фамилия Коттена в нем написана с ошибкой, а сам госпиталь имеет неоднозначную репутацию.

Через несколько месяцев представляющие интересы инвесторов юристы потребовали эксгумировать тело, чтобы убедиться в смерти экс-главы биржи.

Ставшая аудитором QuadrigaCX фирма Ernst & Young не смогла найти следов более 26 000 BTC, которые биржа задолжала пользователям, и обнаружила, что существенной активности в холодных кошельках не было с апреля 2018 года.

В январе 2020 года расследование в отношении QuadrigaCX подтвердило ФБР.

Напомним, Комиссия по ценным бумагам Онтарио пришла к выводу, что причиной банкротства биржи стали мошеннические действия Коттена.