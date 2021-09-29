Netflix купил разработчика видеоигр Night School Studio

Американский стриминговый сервис Netflix сообщил о расширении своей игровой команды за счет приобретения разработчика и издателя видеоигр Night School Studio, пишет Netflix.com.

Компания Night School Studio, которая была основана Шоном Кранкелем и Адамом Хайнсом в 2014 году, прославилась благодаря своей дебютной игре OXENFREE, получившей признание критиков.

В среду Netflix сообщила о присоединении к ней Night School Studio, поскольку, по словам гиганта потокового вещания, «мы находимся на ранних этапах создания отличного игрового процесса для наших участников по всему миру. Приверженность [Night School Studio] художественному мастерству и ее проверенный послужной список делают ее бесценным партнером, поскольку мы вместе развиваем творческие возможности и библиотеку игр Netflix».

Компания анонсировала продолжение сотрудничества с разработчиками игр по всему миру, а также найм для этой цели лучших специалистов в данной отрасли, чтобы создать коллекцию эксклюзивных игр, предназначенных для любого игрока и любого уровня игры.

При этом новые игры, разработанные компанией, подобно передачам и фильмам, будут доступны пользователям-членам Netflix без рекламы и без необходимости покупок в приложениях.