Непродуктивная самозанятость в Казахстане сократилась на 37% с начала пандемии

По итогам II квартала 2021 года на рынке труда Казахстана отмечается стабильное восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19, сообщает пресс-служба Минтруда РК. Набирают обороты гибкие формы занятости, граждане активно развивают свой собственный бизнес. Так, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, количество самозанятых увеличилось на 2,9% (+60,2 тыс. чел.), в то время как численность наемных работников увеличилась на 0,6% (+41,1 тыс. чел.).

Численность рабочей силы по сравнению аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 98,7 тыс. человек (+1,1%), составив 9 256,4 тыс. человек.

Такую же ситуацию можно наблюдать и в динамике занятого населения, число которого за год выросло на 101,3 тыс. человек (+1,2%) до 8 805 тыс. человек. При чем в структуре занятых отмечается значительный рост самозанятости нежели наемного труда. Во 2 квартале текущего года количество самозанятых увеличилось на 2,9% или 60,2 тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в то время как численность наемных работников увеличилась на 0,6% или 41,1 тыс. человек.

При этом анализ структуры самозанятости говорит об ее увеличении за счет продуктивной занятости и значительном сокращении непродуктивной во 2 квартале текущего года. В свою очередь в абсолютном выражении за год число непродуктивно самозанятых снизилось более чем на треть или на 92,9 тыс. человек, составив 156 тыс. человек. А доля непродуктивной занятости в общем количестве самозанятых сократилась за год на 4,8 п.п. (с 12,2% до 7,4%).

«Вместе с нарастающим трендом на самозанятость, меняется и структурный состав наемных работников, где наблюдаются тенденции изменения характеристик наемного труда в сторону отхода от корпоративной занятости. Особенно это заметно в годичной динамике. К примеру, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наемная занятость в организациях (87% всего наемного труда) сократилась на 0,4% (-23,4 тыс. чел.), при этом значительно увеличился найм на основе договора гражданско-правового характера (+60,1%). Сейчас по договору ГПХ заняты 56,9 тыс. человек», – отметила директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская.

В сравнении с предыдущим кварталом увеличилось количество дистанционно занятых на 2% до 75,2 тыс. человек. Как и периодом ранее, большинство работников на «удаленке» являются женщинами (65%) и городскими жителями (64%), однако долевое распределение показывает тенденцию к изменению, где уже мужчин стало больше на 5%, а сельских жителей – на 6%.

Стоит отметить, что эти процессы сегодня проходят на фоне нарастающего тренда к гибким формам занятости, таким как фриланс, которые имеют свои плюсы.

«Специалисты уже не хотят быть физически и географически «привязаны» к одному месту работы и работодателю. Компании же выигрывают от наличия «изменяемого» персонала, обладающего навыками и квалификациями, необходимыми для реализации определенной задачи. К тому же главным преимуществом для работодателей является сокращение расходов из-за отсутствия необходимости организовывать рабочие места, нести расходы по оплате отпускных, больничных и других социальных гарантий, которые предусматриваются трудовым договором», – подчеркнула Александра Молчановская.

Фото: inAlmaty.kz