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Во вторник, в 5:51

Немецкий финтех N26 обогнал по стоимости второй банк в стране

Немецкий финтех N26 обогнал по стоимости второй банк в стране

Немецкий цифровой банк N26 привлек $900 млн в рамках нового раунда финансирования, в ходе которого был оценен в $9 млрд.

Немецкий цифровой банк N26 привлек $900 млн в рамках нового раунда финансирования, в ходе которого был оценен в $9 млрд, сообщает Investing.com. 

Это почти в три раза выше оценки N26 в предыдущем раунде, пишет CNBC, и это означает, что теперь финтех-компания стоит немного больше, чем Commerzbank, второе по величине кредитное учреждение Германии, зарегистрированное на бирже. Рыночная капитализация Commerzbank составляет 7,6 млрд евро ($8,8 млрд).

Компания N26, инвесторами которого являются миллиардеры Питер Тиль и Ли Ка-Шинг, привлекла свежие деньги из хедж-фонда Third Point, возглавляемого американским инвестором-миллиардером Дэном Лоэбом, хедж-фонда Coatue Management, а также американской инвесткомпании Dragoneer.

Основанная в 2013 году N26 является одним из нескольких стартапов в Европе, стремящихся бросить вызов традиционным банкам и делающих ставку на мобильные приложения и минимальные комиссионные сборы.

Среди ее конкурентов — Revolut, который недавно был оценен в $33 млрд, и Monzo.

Максимилиан Тайентал, основатель и со-генеральный директор N26, сказал, что компания планирует потратить собранные деньги на найм 1 тыс. человек по всему миру и запуск новых функций, например таких, как торговля криптовалютой.

«Мы хотим привлечь больше людей, уделяющих особое внимание продуктам, технологиям и безопасности», — сказал Тайентал в интервью CNBC.

У N26 сейчас 7 млн клиентов в Европе и США, и в этом году фирма планирует обработать транзакции на сумму $90 млрд, и у нее теперь есть достаточно «финансовых возможностей» для подготовки к первичному публичному размещению акций, сказал Тайентал, добавив, что он ожидает, что фирма будет «структурно готова к IPO» в течение следующих 12–18 месяцев.

Фото: psm7.com

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