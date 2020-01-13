Нефтяные цены стабильны после резкого падения на прошлой неделе

Нефтяные цены стабильны сегодня после максимального более чем за 5 месяцев падения по итогам прошлой недели на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 мск составила $64,92 за баррель, что на $0,06 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы уменьшились в цене на $0,39 (0,6%) - до $64,98 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел $0,02 (0,03%) и составил $59,02 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $59,04 за баррель, опустившись на $0,52 (0,87%) по сравнению с предыдущей сессией.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, нефть WTI упала в цене на 6,4% - максимальными темпами с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза разгорания прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является довольно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

"Нефтяной рынок недооценивает ближневосточные риски и, возможно, ошибается в том, что ответных мер со стороны Ирана больше не последует", - отмечает Джейсон Бордофф, возглавляющий Центр глобальной энергетической политики в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году, пишет Bloomberg.