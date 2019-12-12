Нефтяная Saudi Aramco вышла на биржу и стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $1,88 трлн

11 декабря на бирже Tadawul в Саудовской Аравии начались торги 1,5% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, пишет Reuters. Стоимость акции во время торгов выросла на 10% (максимально возможные по правилам биржи Tadawul) с 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).

Капитализация Saudi Aramco выросла до $1,88 трлн при начальной оценке в $1,7 трлн. Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире, обогнав крупнейшие ИТ-корпорации — на момент закрытия торгов 10 декабря Microsoft и Apple стоили $1,15 трлн и $1,19 трлн соответственно.

Saudi Aramco была основана в 1933 году по соглашению правительства Саудовской Аравии с американской нефтяной компанией Standard Oil of California. Постепенно государство выкупало акции компании и к 1980 году полностью взяло на себя контроль за ней.

У Saudi Aramco есть право на добычу 99% нефти в стране, а из-за дешевых нефтяных месторождений у поверхности земли добывать её значительно дешевле, чем другим нефтяным компаниям, пишет BBC.

Saudi Aramco готовилась выйти на биржу с 2016 года: начала публиковать финансовые результаты, устраивать конференции с журналистами и давать публичные комментарии, например, после атаки дронов на объекты Saudi Aramco.

Танкеры с водой у нефтяного месторождения Saudi Aramco The New York Times

По плану Vision 2030 наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, IPO государственной компании может помочь Саудовской Аравии уменьшить зависимость от нефти. На IPO Saudi Aramco продала акций на $25,6 млрд, вся прибыль будет направлена на реализацию Vision 2030, в частности, на строительство солнечных электростанций в пустынях Саудовской Аравии.

По данным агентства по энергетике Energy Information Administration, Саудовская Аравия занимает второе место по запасам нефти после Венесуэлы и второе по производству после США. За девять месяцев 2019 года прибыль Saudi Aramco составила $68 млрд. Чистая прибыль Saudi Aramco в 2018 году составила $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.