Нефть WTI подорожала в США после сообщений о нанесении Ираном ударов

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) во вторник превысила $65 в связи с сообщениями о том, что Иран нанес удары по используемым военными США базам в Ираке. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в США.

К 19:11 по местному времени цена поставок энергоносителя в феврале повысилась на $2,44 (3,89%) - до $65,14 за баррель. Как сообщил ранее представитель Пентагона, Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым США военным базам в Ираке. О потерях среди военнослужащих США и коалиции информации не поступало. Военное ведомство США оценивает последствия случившегося.