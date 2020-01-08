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Сегодня, в 4:21

Нефть WTI подорожала в США после сообщений о нанесении Ираном ударов

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) во вторник превысила $65 в связи с сообщениями о том, что Иран нанес удары по используемым военными США базам в Ираке. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в США. 

К 19:11 по местному времени цена поставок энергоносителя в феврале повысилась на $2,44 (3,89%) - до $65,14 за баррель. Как сообщил ранее представитель Пентагона, Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым США военным базам в Ираке. О потерях среди военнослужащих США и коалиции информации не поступало. Военное ведомство США оценивает последствия случившегося.

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