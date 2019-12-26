Назначены заместители председателя Нацбанка РК
Назначены два заместителя председателя Нацбанка РК.
Назначены два заместителя председателя Нацбанка РК.
- Баймагамбетов Акылжан Маликович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.
Также на должность заместителя председателя Нацбанка РК была назначена уже бывший директор департамента монетарных операций Нацбанка РК.
Молдабекова Алия Мейрбековна назначена заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
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