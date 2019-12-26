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Национальный банк РК
Национальный банк РК
В прошлый четверг, в 6:40

Назначены заместители председателя Нацбанка РК

Назначены два заместителя председателя Нацбанка РК.

- Баймагамбетов Акылжан Маликович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.

Также на должность заместителя председателя Нацбанка РК была назначена уже бывший директор департамента монетарных операций Нацбанка РК. 

Молдабекова Алия Мейрбековна назначена заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

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