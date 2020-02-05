Назначен Заместитель Председателя Комитета государственных доходов МФ РК
Ответственный секретарь МФ Ерулан Жамаубаев представил коллективу заместителя председателя Комитета госдоходов, назначенных министра финансов Алихана Смаилова.
Ответственный секретарь Министерства финансов Ерулан Жамаубаев представил коллективу заместителя председателя Комитета госдоходов, назначенных приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова.
Казутин Николай Юрьевич
Родился 28 ноября 1982 году в г.Алматы.
Образование высшее, в 2003 году окончил Казахский Экономический Университет им. Т.Рыскулова по специальности бухгалтерский учет и аудит.
Трудовая деятельность
- с февраля 2001 года начал работать специалистом по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО «Промышленная страховая группа», г.Алмата;
- с июля 2003 года по 2005 года- финансовый аналитик АО «Страховая компания «Amanat Insurance», г.Алмата ;
- с марта 2005 года по февраль 2006 года - финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», г.Алмата;
- с марта 2006 года по июнь 2016 года – старший менеджер Департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс Такс Энд Эдвайзори» ,г.Алмата;
- с августа 2016 года по январь 2018 года – советник АО «Кокшетауские минеральные воды», г.Кокшетау;
- с января 2018 года по ноябрь 2019 года – руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» , г.Усть-Каменегорск ;
- с 24 января 2020 года –заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
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