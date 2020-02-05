Назначен Заместитель Председателя Комитета государственных доходов МФ РК

Ответственный секретарь Министерства финансов Ерулан Жамаубаев представил коллективу заместителя председателя Комитета госдоходов, назначенных приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова.

Казутин Николай Юрьевич

Родился 28 ноября 1982 году в г.Алматы.

Образование высшее, в 2003 году окончил Казахский Экономический Университет им. Т.Рыскулова по специальности бухгалтерский учет и аудит.

Трудовая деятельность