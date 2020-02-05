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Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
Сегодня, в 4:49

Назначен Заместитель Председателя Комитета государственных доходов МФ РК

Ответственный секретарь Министерства финансов Ерулан Жамаубаев представил коллективу заместителя председателя Комитета госдоходов, назначенных приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова.

Казутин Николай Юрьевич 

Родился  28 ноября 1982 году  в  г.Алматы.

Образование высшее, в  2003 году окончил  Казахский Экономический Университет им. Т.Рыскулова по специальности бухгалтерский учет и аудит.

Трудовая деятельность

  • с февраля  2001 года начал работать специалистом  по страхованию  и бухгалтерскому учету филиалов   ОАО «Промышленная страховая группа», г.Алмата;
  • с июля  2003 года по 2005 года- финансовый аналитик АО «Страховая компания «Amanat Insurance», г.Алмата ;
  • с марта 2005 года по  февраль 2006 года - финансовый аналитик  ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», г.Алмата;
  • с марта 2006 года по июнь  2016 года – старший менеджер Департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс Такс Энд Эдвайзори» ,г.Алмата;
  • с августа 2016 года по январь 2018 года  – советник АО «Кокшетауские минеральные воды», г.Кокшетау;
  • с января 2018 года по  ноябрь 2019 года  – руководитель службы внутреннего аудита  АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» , г.Усть-Каменегорск ;
  • с  24 января 2020 года –заместитель Председателя   Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
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Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
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