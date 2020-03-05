Назначен замакима Акмолинской области

4 марта на аппаратном совещании аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев по согласованию с Администрацией Президента РК назначил заместителем главы региона Малгаждара Таткеева.

"Моим распоряжением от 2 марта текущего года по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Таткеев Малгаждар Саттарович назначен заместителем акима Акмолинской области, — сказал Ермек Маржикпаев.

Малгаждар Саттарович, 1960 года рождения, уроженец Кокчетавской области, образование высшее, окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР. Кандидат юридических наук.

С 1983 года работал в системе внутренних дел, налоговых органов и органов финансовой полиции.

В 2012-2013 годы работал руководителем управления земельных отношений Акмолинской области.

В 2013-2014 годы — аким Зерендинского района.

С сентября 2014 года занимал должность акима Целиноградского района.