Назначен председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
- Назначить Абылкасымову Мадину Ерасыловну председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, - сказано в указе президента.
Распоряжением главы государства она освобождена от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан.
Ранее занимала должность заместителя председателя Национального банка РК.
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