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Национальный банк РК
Национальный банк РК
18.12.2019

Назначен председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

Мадина Абылкасымова назначена председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

- Назначить Абылкасымову Мадину Ерасыловну председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, - сказано в указе президента.

Распоряжением главы государства она освобождена от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан.

Ранее занимала должность заместителя председателя Национального банка РК.

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