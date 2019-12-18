Назначен новый заместитель главы Администрации Президента
Маулен Ашимбаев назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан
Маулен Ашимбаев назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
- Назначить Ашимбаева Маулена Сагатханулы первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.
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