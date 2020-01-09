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ДБ АО Сбербанк
ДБ АО Сбербанк
Сегодня, в 5:14

Назначен новый председатель правления ДБ АО «Сбербанк»

Новый Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев, который ранее занимал должность Первого заместителя Председателя Правления банка и курировал корпоративный блок финансового института, приступил к своим обязанностям.

Ельдар Амантаевич с отличием окончил Республиканскую физико-математическую школу, а также Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, является стипендиатом международной образовательной программы «Болашак», выпускником школы бизнеса Cass Business School и программы London Business School для руководителей высшего звена.

Ельдар Тенизбаев имеет обширный опыт работы в производственном и финансовом секторах. Карьеру в финансовом секторе начал в 2005 г. в структуре Банка Развития Казахстана, где прошел путь от менеджера до управляющего директора. В 2012 г. был приглашен в Сбербанк Казахстан, где курировал работу корпоративного блока банка.

«Сбербанк Казахстан за свою 13-летнюю историю сумел добиться высоких результатов. Теперь  перед нами стоит ответственная задача не просто удержать лидирующие позиции на казахстанском финансовом рынке, но и дальше улучшать показатели банка через создание и предоставление инновационных и удобных продуктов, а также сервисов для наших клиентов. Я уверен в нашей команде и в том, что совместными усилиями мы достигнем всех поставленных целей», - отметил Ельдар Тенизбаев.

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